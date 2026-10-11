Milano, 38enne ruba borsa e orologio di lusso a una turista statunitense: arrestato

MILANO (ITALPRESS) – Nella serata di ieri 10 Ottobre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, di nazionalità franco-algerina e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di una turista statunitense. La vittima, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, ferma a un semaforo, sarebbe stata abilmente distratta da un complice rimasto ignoto, circostanza che avrebbe consentito all’uomo di sottrarle una borsa e un orologio di lusso, entrambi del valore stimato di circa 15.000 euro, oltre a un paio di auricolari wireless e a un paio di occhiali.

I successivi accertamenti hanno inoltre consentito di appurare che l’uomo era destinatario di un provvedimento di esecuzione pena relativo a una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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