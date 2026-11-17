MILANO (ITALPRESS) – Buone notizie in merito alle condizioni del capitano Mike Maignan. Il Milan, infatti, ha reso noto che “gli esami strumentali effettuati in data odierna hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria”.
Il portiere era stato costretto a uscire nell’intervallo della partita tra Francia e Turchia, accusando un dolore all’anca destra, nella zona dell’adduttore, in seguito ad un contrasto con un calciatore avversario.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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