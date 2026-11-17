MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Il Gran Premio di Las Vegas apre l’ultima tripletta della stagione 2026, che porterà il Mondiale verso la conclusione ad Abu Dhabi, passando per il Qatar. La gara sulle strade dell’iconica città del Nevada sarà anche l’ultimo appuntamento dell’anno su un circuito cittadino, con la corsa che, come da tradizione, scatterà sabato sera (partenza alle 20 locali, le 5 di domenica in Europa). La Scuderia Ferrari HP si presenta al via del weekend con tre piloti dato che Dino Beganovic sarà nuovamente impegnato in FP1 al volante della SF-26, in questo caso quella di Lewis Hamilton.

“Il Gran Premio di Las Vegas apre l’ultima tripletta della stagione. Il circuito cittadino della Strip presenta caratteristiche molto specifiche, con lunghi rettilinei, staccate importanti e la complicazione aggiuntiva rappresentata dalle temperature molto basse, che renderanno fondamentale riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo”, spiega il team principal della Ferrari, Fred Vasseur. “Sappiamo che si tratta di fattori importanti per la prestazione e ci siamo concentrati su questi aspetti nella preparazione. Come sempre, la priorità sarà sfruttare al meglio ogni fase del weekend e massimizzare il risultato per la squadra”, ha concluso Vasseur.

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