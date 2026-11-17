ROMA (ITALPRESS) – Philadelphia si affida a Joel Embiid e passa sul parquet di Brooklyn 135-123. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre, senza LeBron James, tenuto a riposo, il centro firma il proprio massimo stagionale con 37 punti e respinge il tentativo di rimonta dei Nets, tornati a -4 nel finale. Brilla anche Jaylen Brown, autore di 31 punti e 13 rimbalzi, mentre Tyrese Maxey chiude con 24 punti e 9 assist.

Si ferma a sei la striscia di vittorie di Boston, che incassa contro Orlando il primo ko casalingo della stagione: al TD Garden finisce 115-105 per i Magic. Desmond Bane guida gli ospiti con 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, seguito da Franz Wagner, vicino alla tripla doppia con 21 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Buona prova anche per Anthony Black, che ne mette 20.

Notte da record per Jeremiah Fears, protagonista del 115-94 con cui New Orleans si sbarazza di Golden State. Il playmaker firma la prima tripla doppia in carriera con 19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist e supera Chris Paul diventando il più giovane giocatore nella storia della franchigia a riuscirci. Saddiq Bey ne aggiunge 23 per i Pelicans, che ritrovano il successo dopo sei sconfitte consecutive. Terzo ko di fila per i Warriors, ancora senza Stephen Curry.

Cleveland supera Chicago 126-115 trascinata da un Donovan Mitchell da 39 punti, 30 dei quali nella ripresa. Jarrett Allen contribuisce con 13 punti e 14 rimbalzi. Miami doma Houston 128-110 e centra la quinta vittoria consecutiva: Giannis Antetokounmpo chiude con 20 punti e 13 rimbalzi, Andrew Wiggins e Klay Thompson ne aggiungono 17 a testa.

Minnesota batte Portland 106-98 con i 34 punti di Terrence Shannon Jr., nuovo massimo in carriera. Memphis passa a Washington 136-120 con 29 punti del rookie Cameron Boozer e infligge ai Wizards l’ottava sconfitta consecutiva. Phoenix espugna Denver, nonostante un Nikola Jokic da 28 punti+15 rimbalzi+7 assist, 117-105 con 20 punti di Devin Booker e sette giocatori in doppia cifra.

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