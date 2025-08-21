Milan, De Winter e Athekame si presentano “E’ bello giocare in un club così importante”

MILANO (ITALPRESS) – “Gli ultimi mesi sono stati speciali prima la convocazione con il Belgio, che fa sempre piacere, e poi l’arrivo in rossonero”. Così Koni De Winter, neogiocatore del Milan, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Il centrale belga classe 2002 è arrivato in rossonero dal Genoa. “A San Siro ho sempre giocato bene, si crea un ambiente incredibile. E’ bello giocare qui”. Sulla trattativa: “Ero a Genova con la mia famiglia e il mio procuratore mi ha detto che c’era questo interessamento. E’ difficile dire no ad una squadra come il Milan, è stato fatto tutto velocemente. Ho tanti obiettivi e sogni, ma viene prima la squadra”. Con Allegri un rapporto speciale: “Con lui ho passato i primi mesi da professionista, mi ha anche fatto esordire. Mi metteva sempre terzino e non mi piaceva, ma adesso può mettermi dove vuole, basta che mi mette in campo (dice ridendo, ndr)”. De Winter è stato spesso accostato ad altre squadre: “A me non è mai arrivato nulla, anche se ho letto queste cose diverse volte”.

“Qui non manca nulla, c’è tutto a disposizione. Fanno tutto per farti stare bene. Arrivo qui nel momento giusto, nella mia vita ho sempre fatto tutto passo dopo passo – ha aggiunto -. Ruolo? Sono un difensore centrale, poi gli altri ruoli li faccio comunque. Ho giocato sia a tre che a quattro, per me è uguale”.

E’ stato il giorno della presentazione anche di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 svizzero arrivato in rossonero dallo Young Boys: “Tutti conosciamo la storia di questo club e il progetto, voglio dare il 100% per la squadra e migliorare. Sono circondato da giocatori fantastici, questo mi spinge a dare il massimo. In allenamento lavoriamo su tutti gli aspetti, la squadra è pronta. A me piace molto andare in avanti e spingere. Io preferisco giocare come esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5, ma sono disponibile anche a giocare in tutte le altre posizioni, come in una difesa a 3 o 4”. Sulle sue sensazioni: “Mi sono emozionato nel momento del primo contatto con i rossoneri, circa tre settimane fa, ero stupito e allo stesso tempo gioioso e felice”.

“Lo stadio pieno non mette ansia, ma la voglia di dare il 400%. La storia del club e il pubblico sono solo motivazioni aggiuntive”, ha spiegato. “Con Allegri lavoriamo molto tatticamente e difensivamente. Il mister insiste molto su questo. Posso migliorare in tutto e sono motivato ad imparare. E’ un onore essere allenato da lui. Tutti i miei compagni mi hanno impressionato, così come il centro sportivo di Milanello”. Sui suoi idoli: “Mi ispiro molto a Dani Alves, quello che seguo da quando sono piccolo è lui”. Athekame ha parlato anche del calcio svizzero: “Ci sono tanti giovani che poi vanno in altre squadre, un po’ come è successo a me”. Il classe 2004 si è soffermato anche sul gruppo: “Giocatori come Modric o Leao sono da esempio, sono stato accolto benissimo”. Infine, sugli obiettivi: “Il Milan è un club importante e prestigioso, ma è importante concentrarsi sul presente. Penso già alle prime partite, non mi piace soffermarmi sul futuro”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).