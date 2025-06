MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo titolo definitivo del centrocampista olandese Tijjani Reijnders al Manchester City. “Il Club ringrazia Tijjani per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”, si legge in una nota della società rossonera.

Contestualmente al comunicato del Milan, ecco quello dei Citizens, che annunciano l’ingaggio del 26enne nazionale Oranje con un contratto quinquennale senza però specificare le cifre dell’operazione (si parla di circa 55 milioni di euro più 20 di bonus). Reijnders, nominato miglior centrocampista della Serie A nel 2024/25, ha segnato nell’annata deludente del Milan 15 gol in 54 partite, più che raddoppiando così il suo precedente record in una singola stagione.

Prima di trasferirsi al Milan, ha esordito da professionista in patria al PEC Zwolle per poi diventare titolare all’AZ Alkmaar, accumulando poi una vasta esperienza sia a livello di club che internazionale: dopo aver esordito con l’Olanda nel 2023, ha giocato tutte e sei le partite di Euro 2024, portando la sua nazionale in semifinale. Ora sarà a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale per Club di quest’estate negli Stati Uniti.

“Sono entusiasta di firmare per il Manchester City – ha dichiarato Reijnders – E’ una delle squadre più importanti al mondo, con il miglior allenatore, giocatori di livello mondiale e strutture eccezionali. Sotto la guida di Pep Guardiola, il City ha vinto tantissimi titoli e voglio contribuire a continuare su questa strada con ancora più successi negli anni a venire”. E ancora: “Giocare in Premier League è anche un sogno che si avvera. Questo campionato ha visto esibirsi molti dei migliori giocatori olandesi nel corso degli anni ed è fonte di ispirazione per seguire le loro orme. Non vedo l’ora di iniziare, incontrare gli altri giocatori e mostrare ai tifosi del Manchester City cosa so fare”.

