Milan, adesso è ufficiale: Jashari è rossonero, ha firmato sino al 2030

MILANO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. Il Milan ha reso noto “di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Bruges. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell’estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30″.

JASHARI SALUTA IL BRUGES

“Molto è stato detto e scritto nelle ultime settimane. E quello che devo dire è semplice: grazie. Grazie Bruges. Grazie ai tifosi, ai miei compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la fiducia per dare il massimo”. Così sui social Ardon Jashari, neo centrocampista del Milan, saluta la sua precedente squadra, i belgi del Bruges. “Nell’ultimo anno, ho dato tutto per la maglia – ha aggiunto Jashari -. Sì, ho ricevuto premi individuali, ma niente è paragonabile a ciò che abbiamo realizzato insieme. Sollevare la coppa a Bruxelles, come squadra, gruppo, è stato il momento più gratificante. La vittoria nel derby è un altro ricordo che non dimenticherò mai. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi me ne vado con nient’altro che gratitudine. Ora è il momento del prossimo passo nella mia carriera. Con affetto, Ardon”, ha concluso il nuovo calciatore rossonero.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).