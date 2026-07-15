Michelin Italiana celebra i 120 anni di presenza nel Bel Paese con “L’Italia nel piatto”

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2026, Michelin Italiana celebra 120 anni di presenza in Italia. Una storia fatta di tradizione, innovazione e di un legame profondo con il territorio e con l’eccellenza gastronomica del Paese. In questo percorso, i ristoranti della Guida Michelin – la cui prima edizione risale al 1956 – sono da sempre ambasciatori unici della cultura culinaria italiana, interpreti capaci di raccontare il territorio attraverso creatività, tecnica, innovazione e rispetto delle radici. Per celebrare questo importante anniversario nasce “L’Italia nel Piatto”, un progetto che rende omaggio alla cucina italiana e alla sua straordinaria capacità di evolversi senza perdere autenticità.

L’iniziativa coinvolge i ristoranti Stellati e Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2026, invitati a ideare e condividere con gli appassionati un piatto della tradizione italiana, reinterpretato con il proprio stile e realizzato prevalentemente con ingredienti italiani.

Un esercizio di creatività e identità che mette al centro valori fondamentali della cucina italiana. Radici territoriali, stagionalità, qualità della materia prima e capacità di innovare nel rispetto della tradizione, sono i pilastri di una cucina all’insegna dell’eccellenza, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Il progetto “L’Italia nel Piatto” prende la forma di un ricettario esclusivo, che raccoglie oltre 200 creazioni degli chef coinvolti, corredate da fotografie, ingredienti e descrizioni dei procedimenti.

Il ricettario, condiviso con tutti gli appassionati, diventa una vera e propria narrazione corale della gastronomia italiana contemporanea: un viaggio attraverso territori, interpretazioni e sensibilità diverse.

“L’Italia nel Piatto” rappresenta non solo una celebrazione del passato, ma anche uno sguardo verso il futuro: un racconto dinamico di una cucina viva, capace di rinnovarsi continuamente.

Attraverso questa iniziativa, Michelin rinnova il proprio impegno nel valorizzare il talento degli chef e nel promuovere la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano.

Il ricettario sarà presentato in due fasi: a partire da oggi saranno disponibili le prime 120 ricette, mentre le restanti ricette verranno pubblicate e rese scaricabili gratuitamente sul sito della Guida Michelin il prossimo 27 agosto.

– foto ufficio stampa Michelin Italia –

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