MESSINA (ITALPRESS) – Il Questore di Messina, Annino Gargano, lascia la città dopo quasi due anni per assumere l’incarico di Questore a Bari. Nel saluto al personale della Polizia di Stato, Gargano ha ringraziato tutti per l’impegno e la collaborazione, sottolineando i risultati raggiunti nel garantire sicurezza, prevenzione e vicinanza ai cittadini.
