ROMA (ITALPRESS) – “Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al TgLa7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza “informato” rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso…”. Lo scrive su facebook Enrico Mentana che aggiunge: “Allora, facciamo un’operazione di pulizia: non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7). Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”.

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