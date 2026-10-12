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Giustizia, 4 nuovi Uffici di prossimità a Lercara Friddi, Prizzi, Gangi, Pollina
PALERMO (ITALPRESS) - La giustizia si avvicina ai cittadini con quattro nuovi Uffici di prossimità in provincia di Palermo, a Lercara Friddi, Prizzi, Gangi e Pollina. La presentazione si è svolta al Tribunale di Termini Imerese, nell’ambito della quinta Conferenza tematica del progetto promosso dal Ministero della Giustizia, realizzato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. f15/mgg/gsl