Ue, nel 2025 export verso il Canada a 48,8 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 l’Unione europea ha esportato in Canada merci per 48,8 miliardi di euro e ne ha importate per 33 miliardi, con un surplus commerciale di 15,8 miliardi. Rispetto al 2024 le esportazioni sono cresciute dell’1,2 per cento, mentre le importazioni sono aumentate del 18 per cento. Lo rileva l'Eurostat. Tra i prodotti venduti dall’Europa al Canada, in testa ci sono i macchinari, pari quasi al venti per cento dell’export. Seguono i prodotti farmaceutici, e i veicoli con i relativi componenti. Chiudono la classifica le apparecchiature elettriche, e gli strumenti ottici e medicali. Sul fronte delle importazioni, dal Canada arrivano soprattutto minerali e macchinari. Poi i combustibili minerali, gli aeromobili e i loro componenti, e i prodotti farmaceutici. Il valore complessivo degli scambi ha raggiunto gli oltre 80 miliardi di euro. Nel 2018, a un anno dall’entrata in vigore provvisoria dell’accordo Ceta, erano 54 miliardi: una crescita media del 6,1 per cento l’anno. Nello stesso periodo le importazioni sono aumentate in media dell’8 per cento all’anno, contro il 4,8 per cento delle esportazioni. /gtr