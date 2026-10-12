Home Video News Agroalimentare Cina, nello Hainan la più grande “banca genetica” del riso selvatico
Cina, nello Hainan la più grande “banca genetica” del riso selvatico
Nascosta a Sanya, nella provincia cinese di Hainan, questa banca genetica del riso racchiude un potenziale illimitato. Grazie alla raccolta di oltre 15.000 campioni di riso selvatico, la struttura consente agli scienziati di combinare antichi tratti di sopravvivenza, come la resistenza alla siccità e alle temperature estreme, con le colture moderne, selezionando per il futuro il riso più resistente al cambiamento climatico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)