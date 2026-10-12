Mafia-appalti, Colosimo “Presenterò relazione a ufficio presidenza”

PALERMO (ITALPRESS) - "Se la pista mafia e appalti è ancora valida? Lo ha appena scritto un gip in un decreto: sicuramente nella relazione ci saranno dettagli; i giornalisti sono liberi di criticare, io ho il dovere di fare l'indagine. Per quanto riguarda i tempi della relazione, ne abbiamo parlato in ufficio di presidenza: è molto corposa, credo che la presenterò prima all'ufficio di presidenza e poi alla plenaria prima di Natale". Così la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo a margine della presentazione, ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo, del docufilm 'Non mi arrendo' di Ettore Zito. xd8/vbo/gtr