Medioriente, Cafiero “La diplomazia dei Paesi del Golfo per evitare l’escalation”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il recente scontro fra Israele e Iran “i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) – Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar – stanno facendo il possibile per andare avanti con il percorso della diplomazia, anche perché un eventuale scontro Usa-Iran sarebbe un disastro per il Ccg”. Lo ha detto Giorgio Cafiero, Ceo di Gulf State Analytics, durante il webinar “Crisi in Medio Oriente: implicazione e scenari geopolitici di sicurezza ed energetici del confronto Israele-Iran”, organizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei.

“Il focus dei Paesi del Ccg è promuovere la stabilità perché stanno cercando di attrarre investimenti e di rafforzare il settore del turismo, nel contesto della diversificazione post petrolifera. Vogliono la de-escalation”, ha affermato Cafiero. La “grande domanda è se terrà il cessate il fuoco tra Iran e Israele” raggiunto il 24 giugno con la mediazione del presidente Usa Donald Trump, ha proseguito, dicendosi “non ottimista” al riguardo. Per Cafiero l’azione dei Paesi del Ccg improntata alla diplomazia ” è difficile, ma non ci sono opzioni”. “Non sono ottimista, il cessate il fuoco potrebbe collassare in qualsiasi momento. L’Iran potrebbe anche ritirarsi dal Trattato di non proliferazione (Tnp) e Israele e Usa potrebbero riprendere gli attacchi”, ha aggiunto.

Le sei monarchie del Golfo sono impegnate anche a scongiurare la chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita il petrolio. “La chiusura di Hormuz sarebbe un disastro per il Ccg”, ha proseguito. Infine, Cafiero ha espresso scetticismo sul potenziale ingresso dell’Arabia Saudita negli Accordi di Abramo, perché verrebbe percepito come un tradimento verso la causa palestinese. “Sarebbe un regalo al regime iraniano, dando spazio alla narrazione secondo cui l’Iran è l’unico Paese che difende i palestinesi. Riad non vuole far prevalere questa propaganda”, ha concluso.

