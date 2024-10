Medio Oriente, Tajani “Continua l’impegno per il cessate il fuoco”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - "Appena arrivati a Tel Aviv per una missione di pace in Israele e Cisgiordania. Dagli incontri in programma insisteremo sulla necessità di dare vita a due Stati che si riconoscono a vicenda per avere una pace stabile e duratura", sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Antonio Tajani)