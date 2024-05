MILANO (ITALPRESS) – “Siamo di fronte a una strage sistematica provocata dal governo Netanyahu che ha una responsabilità enorme sulle proprie spalle e la cui azione va totalmente fermata. Chiediamo che questa voce di fronte alla strage sistematica di vittime civili venga promossa da tutte le istituzioni: è il motivo per cui presenteremo una mozione in consiglio regionale in Lombardia, è il motivo per cui chiediamo a tutte le istituzioni e anche a Regione Lombardia di far sentire di più la propria voce per costruire un processo di pace, ottenere immediatamente una tregua e far sì che l’azione terrificante del governo israeliano non comprometta processi politici assolutamente necessari, come quelli fondati sulla via maestra dei due popoli per due stati”. Lo ha dichiarato oggi a Milano nella sede del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, capogruppo del partito in Regione Lombardia, durante la conferenza stampa sulla mozione contro il conflitto israelo-palestinese che verrà depositata in Regione Lombardia. “Siamo convinti che ogni giorno di più ci sia bisogno di un intervento politico che l’UE e i governi nazionali spesso, non tutti, non stanno producendo in maniera adeguata”, ha concluso Majorino. (ITALPRESS).

Foto: xp2