Medicina generale, a Palermo confronto sul rilancio dell’assistenza territoriale

PALERMO (ITALPRESS) - Rafforzare la medicina generale e l’assistenza territoriale attraverso risorse adeguate, modelli organizzativi efficaci e una corretta applicazione dell’Accordo collettivo nazionale. Sono i temi al centro del congresso Next Stop Evolution MMG – Regioni d’Italia a confronto, che si è svolto a Palermo. mgg/azn