Continua la crescita di Mediability che da oggi annovera la nuova società PressMediaLAB per la gestione dell’ufficio stampa, delle digital PR, del centro media e degli eventi. PressMediaLAB vanta un team polivalente, un ampio ventaglio di servizi e una fitta rete di rapporti con i media locali, nazionali e internazionali: dalla creazione di un calendario editoriale alla redazione dei comunicati stampa e all’organizzazione di interviste, dalla ideazione e diffusione di contenuti per i social media alla realizzazione di foto e video, fino all’utilizzo del proprio studio di riprese. Inoltre, può gestire tutte le fasi di un evento stampa, in Italia e all’estero, inclusi ideazione creativa, logistica e catering. Il nuovo Gruppo propone un ventaglio di servizi di comunicazione integrata, potendo contare sugli altri quattro dipartimenti di Mediability, ovvero “Social Media Intelligence”, “Visual Communication”, “IT, Web e Social Solutions” e “Media Coverage Analysis e Media Reputation”. In particolare, questi ultimi consentono di avere il reparto Ricerca & Sviluppo all’interno con notevoli benefici di efficienza ed efficacia, stabilendo la migliore percezione del brand da parte dei media e determinando il valore equivalente della comunicazione su tutti i canali. L’Ad di PressMediaLAB è Davide D’Amico, che vanta un’esperienza pluriennale nella comunicazione, a livello internazionale e nazionale. Tra i suoi incarichi spiccano quello di direttore della Comunicazione globale di Ita Airways, nonché di realtà quotate in Borsa operanti nei settori sharing, micromobilità, media e food. Inoltre, è stato il responsabile della Comunicazione per tutti i marchi di Fca in Italia e, a livello Emea, dei marchi Jeep e Alfa Romeo e del dipartimento Fleet & Business Sales. D’Amico può contare su un team composto da sei professionisti. Tra questi Franco Daria e Umberto Hardouin, entrambi con una lunga carriera presso l’ufficio stampa di Fiat Auto e Fca, oggi Stellantis. Con loro Paola Galimberti, Naima Tarò e Federico Bosio, tre giovani addetti stampa con esperienze professionali internazionali ed esperti delle Digital PR e dei settori legati all’immagine, alla sostenibilità, alla tecnologia e alla mobilità. Inoltre, PressMediaLAB si avvale delle più recenti tecnologie informatiche, inclusa l’intelligenza artificiale.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa PressMediaLAB-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com