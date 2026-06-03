Media, Al-Sisi nomina Mohammed El-Shennawy nuovo ambasciatore d’Egitto in Italia

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha firmato un decreto presidenziale che nomina Mohamed El-Shennawy ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica araba d’Egitto presso la Repubblica Italiana. Secondo quanto riferito dai media egiziani, la nomina si inserisce nell’ambito dei movimenti diplomatici del Ministero degli Affari Esteri e riflette l’impegno del Cairo a rafforzare ulteriormente le relazioni con i principali partner europei, in particolare con l’Italia.

El-Shennawy ha ricoperto il ruolo di portavoce della Presidenza della Repubblica egiziana ed è stato in precedenza ambasciatore d’Egitto in Ungheria. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato una vasta esperienza nel campo della diplomazia multilaterale e delle attività delle Nazioni Unite. L’ambasciatore designato dovrebbe assumere il nuovo incarico a Roma nelle prossime settimane, dopo il completamento delle procedure diplomatiche previste.

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