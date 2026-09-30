NAPOLI (ITALPRESS) – L’Amministratore Delegato di MBDA Italia, Renzo Tosini, ha presentato oggi il Polo campano di MBDA, che integra i siti del Fusaro, a Bacoli, e di Pomigliano d’Arco. L’iniziativa segna una nuova tappa nello sviluppo industriale e tecnologico dell’azienda in Italia, con un aumento dei volumi produttivi e un organico che raggiungerà complessivamente circa 1.000 addetti nei due siti entro i prossimi cinque anni, rispetto ai quasi 800 attuali.

La presentazione si è svolta nel nuovo stabilimento di Pomigliano d’Arco, alla presenza del Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, del Vice Presidente della Regione Campania Mario Casillo, del Sindaco Raffaele Russo e dell’Amministratore Delegato di Leonardo Lorenzo Mariani. Il Polo nasce per sostenere l’incremento della produzione e garantire con tempestività le capacità necessarie alla tutela della sicurezza e della sovranità nazionale, contribuendo al tempo stesso all’autonomia tecnologica dell’Italia e dei Paesi alleati.

Il nuovo stabilimento di Pomigliano d’Arco concentrerà le proprie attività su tre aree principali: Weapon Systems, lavorazioni ceramiche per i radome dei missili e produzione meccanica. Pomigliano D’Arco opererà in complementarietà con il Fusaro, destinato a consolidare la propria vocazione tecnologica attraverso nuove aree, anche grazie al prossimo adeguamento dell’Autorizzazione Unica ZES, ottenuta a fine 2024. Nel sito di Fusaro saranno sviluppate ulteriormente competenze di alto livello nella ricerca, progettazione e sviluppo, in particolare nei settori della seekeristica e della radiofrequenza, a beneficio dell’intero Gruppo MBDA.

“Il Polo campano rappresenta una grande opportunità, per il suo valore industriale e tecnologico e per le prospettive occupazionali sul territorio“, ha dichiarato Renzo Tosini, Amministratore Delegato di MBDA Italia. “L’evoluzione della domanda legata all’attuale contesto geopolitico ci porta ad ampliare la nostra capacità industriale in Campania e, più in generale, il footprint produttivo di MBDA in Italia – ha aggiunto -. La specializzazione e la complementarietà dei due stabilimenti consentiranno di consolidare ulteriormente il ruolo della regione come polo di eccellenza per MBDA. Il mio ringraziamento va alle istituzioni, all’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, che ci ha consentito di completare questo investimento su Pomigliano d’Arco, e a tutti i colleghi MBDA che stanno contribuendo con dedizione e passione alla realizzazione di questo importante progetto”.

“Lo sviluppo del Polo avrà ricadute significative anche sul territorio – si legge in una nota -, attraverso la creazione di occupazione indiretta qualificata ed il coinvolgimento delle filiere locali ad alto contenuto tecnologico, parte fondamentale delle circa 700 aziende che in tutta Italia rappresentano l’indotto generato dalla supply chain”.

CIRIELLI IN VISITA AL SITO PRODUTTIVO DI POMIGLIANO D’ARCO

Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha visitato oggi il sito produttivo di MBDA Italia a Pomigliano d’Arco, in occasione della presentazione del Polo industriale campano dell’azienda. Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, le Autorità locali e i vertici di MBDA Italia e Leonardo. Durante la visita, il viceministro ha sottolineato come il rafforzamento della base industriale e tecnologica nazionale assuma un’importanza crescente in un contesto geopolitico caratterizzato da profonde trasformazioni, in particolare per un Paese a forte vocazione manifatturiera ed esportatrice come l’Italia. Cirielli ha poi ricordato il ruolo della Farnesina a sostegno delle imprese, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca, piccole e medie imprese e grandi gruppi industriali anche in comparti strategici come in quello della difesa, dove l’Italia si posiziona come uno dei leader produttivi e tecnologici a livello europeo e globale.

PEREGO DI CREMNAGO “INVESTIRE IN TECNOLOGIE STRATEGICHE”

“In un mondo in cui le tecnologie evolvono rapidamente e nuove minacce si sommano a quelle tradizionali, la velocità con cui trasformiamo il talento in innovazione e l’innovazione in capacità concreta è parte della nostra stessa difesa e sicurezza. È proprio per questo che oggi, a Pomigliano d’Arco, la presentazione dei nuovi spazi di MBDA messi a disposizione da Leonardo, materializza un investimento nella capacità dell’Italia di innovare, produrre e rispondere con maggiore rapidità alle nuove sfide”. Così il Sottosegretario Perego a margine della cerimonia. “Pomigliano e Fusaro sono due realtà complementari che, insieme, rappresentano la forza di una filiera che coinvolge in Italia quasi 700 aziende, comprese tantissime PMI. Ma al centro di questa capacità industriale ci sono soprattutto i talenti: ingegneri, tecnici, ricercatori e lavoratori altamente qualificati” continua. “La Campania ha università, centri di ricerca, competenze e industria: un polo fondamentale che dobbiamo sostenere.” sottolinea Perego “La competitività non è la sfida di domani; è la sfida di oggi. Investire in realtà come MBDA significa investire nelle persone, nel territorio e nella capacità dell’Italia di essere protagonista nelle tecnologie strategiche di difesa e sicurezza”. “Buon lavoro a tutte le donne e gli uomini di MBDA che ogni giorno, con il loro talento e la loro professionalità, contribuiscono a rafforzare la competitività, la qualità, la tecnologia e l’innovazione della nostra amata Nazione”, ha concluso.



– foto Ministero degli Esteri –

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