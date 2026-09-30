Arrestato a Napoli latitante nascosto nell’armadio, è ritenuto esponente di spicco del clan Mazzarella

NAPOLI (ITALPRESS) – È stato arrestato alle prime ore del mattino dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella Giuseppe Del Prete, ritenuto gravemente indiziato di essere un elemento di vertice del clan Mazzarella. L’uomo era irreperibile dal 3 marzo scorso, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nell’ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e reati collegati. Il latitante è stato rintracciato nel quartiere di Forcella, a Napoli, all’interno della propria abitazione, dove si nascondeva in un vano ricavato in un armadio dotato di doppio fondo.

Le indagini, delegate alla Squadra Mobile partenopea, hanno riguardato l’operatività del clan Mazzarella sul territorio cittadino dal 2020 a oggi, in particolare nelle aree di Forcella, Maddalena, Tribunali, Mercato, San Gaetano e Case Nuove. L’ordinanza cautelare, a cui Del Prete si era sottratto per mesi, coinvolgeva diversi esponenti del cartello Giuliano-Ferraiuolo-Mazzarella. Secondo gli inquirenti, Del Prete avrebbe avuto un ruolo organizzativo nel sodalizio, operando come referente diretto dei vertici e partecipando alla gestione delle attività illecite, dal traffico di droga alle estorsioni, nonché alle riunioni strategiche del gruppo.

Le investigazioni, supportate anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Giuliano e da articolate attività tecniche, hanno consentito di ricostruire gli assetti del clan nell’area interessata a partire dal maggio 2021. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari: resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

– foto di repertorio IPA Agency –

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