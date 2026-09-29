Rauti “L’Artico è centrale negli equilibri globali”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Artico è cambiato molto rapidamente per effetto dei cambiamenti climatici. Una regione a lungo percepita come periferica è oggi uno spazio centrale nella competizione globale; in cui si intrecciano sicurezza, rotte marittime e commerciali, infrastrutture strategiche, ricerca scientifica, tecnologia, risorse e interessi economici. Ciò che accade nell’Artico non rimane nell’Artico: riguarda la sicurezza dell’Europa e gli equilibri geopolitici mondiali”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, con Delega all’Ambiente specialistico Artico, Subartico ed Antartide, alla presentazione degli Atti della Prima Conferenza Nazionale della Difesa sull’Artico, dell’ottobre scorso.

“La nuova Politica Artica Italiana, presentata dal Governo nel gennaio 2026, aggiorna le Linee guida del 2015 ed è un documento strategico in cui la dimensione della sicurezza assume un rilievo maggiore rispetto al passato”, ha spiegato la senatrice.

Rauti ha quindi richiamato il percorso tracciato dalla Difesa in questi anni: “Le Forze Armate hanno consolidato competenze operative, addestrative e specialistiche negli ambienti estremi come dimostrano le esercitazioni delle Truppe Alpine “Volpe Bianca” e quelle internazionali NATO come la “Cold Response”; nonché supportato le attività di ricerca scientifica di settore”.

Anche l’Europa sta adeguando la propria postura difensiva al nuovo scenario artico. Al recente e primo “European Arctic Summit” di Rovaniemi (Finlandia), l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Kaja Kallas, ha annunciato la prossima strategia europea per l’Artico, sottolineando la centralità della sicurezza.

Al termine del Summit, i leader di tredici Paesi UE, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto una Dichiarazione congiunta, che riconosce la crescente rilevanza strategica dell’Artico per la sicurezza dell’intera Europa e richiama la necessità di rafforzare in modo più attivo il ruolo dell’Unione nelle regioni settentrionali. “L’Italia è allineata nella postura di deterrenza difensiva e nel rispetto del diritto internazionale e contribuisce alla stabilità della regione ed alla cooperazione scientifica”.

“La Conferenza della Difesa sull’Artico è diventato un appuntamento fisso grazie al Decreto del Ministro della Difesa Guido Crosetto che ne ha previsto la cadenza annuale e ha indicato come obiettivo un approccio sistemico, capace di favorire le relazioni tra istituzioni, mondo accademico, ricerca e industria. Il percorso è tracciato: la Conferenza non è un evento isolato ma un confronto programmatico e propositivo”.

Il Sottosegretario ha quindi annunciato la prossima tappa: il 29 ottobre, a Roma, si terrà la Seconda Conferenza Nazionale della Difesa ‘Artico e Antartide: il Sistema Paese nello scenario internazionale e le nuove sfide della competizione globale’; “Non una seconda edizione ma un ulteriore salto di livello: dal confronto nazionale a una dimensione più internazionale e con un focus anche sull’Antartide, dove la Difesa è impegnata – dal 1985 ad oggi nel supporto al Programma Nazionale di Ricerche in Antratide (PNRA)”. “L’Italia, Paese osservatore del Consiglio Artico dal 2013, non guarda alle regioni polari con posture assertive o logiche di potenza. Vanta e rivendica una lunga tradizione di esplorazioni polari ma anche di ricerca scientifica, capacità tecnologiche e industriali. Siamo portatori di una cultura della cooperazione internazionale e della sostenibilità ambientale, in una regione nella quale convergono interessi sempre più rilevanti e confliggenti da parte dei grandi player globali”.

“Lavoriamo – ha concluso Rauti – per mettere in rete le eccellenze del Sistema Italia e costruire una vera architettura nazionale per le regioni polari, rafforzando il ruolo dell’Italia come interlocutore centrale, autorevole e affidabile, capace di contribuire alla sicurezza, alla conoscenza scientifica, alla cooperazione e alla stabilità globale”.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

(ITALPRESS).