Mazzi “Riconosciuto al turismo il ruolo di grande economia strategica nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il successo del summit internazionale tenutosi a Roma nel 2025, sono lieto che l’edizione di quest’anno si svolga nella splendida Malta, mantenendo l’Europa e il Mediterraneo al centro del dibattito globale sul futuro dei viaggi e del turismo. A La Valletta illustreremo le iniziative e i risultati del ministero del Turismo italiano volti a rafforzare il settore e a creare le condizioni ideali affinché imprese, destinazioni e comunità possano prosperare. L’Italia, con il governo Meloni, ha scelto di riconoscere al turismo il ruolo che merita: quello di grande economia strategica nazionale. Da parte nostra, garantiamo stabilità, semplificazione e attenzione costante. Ogni euro investito nel turismo genera un ritorno molto più grande per il bilancio dello Stato. Voglio sottolineare che la collaborazione con il settore privato è fondamentale per assicurare crescita, investimenti e competitività. Con questo spirito di impegno condiviso, auguro a tutti un proficuo dibattito”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, nel messaggio di saluto inviato in occasione dell’apertura del 26mo summit internazionale del turismo inaugurato a Malta.

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