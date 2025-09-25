Mazda al secondo round della Gran Turismo World Series a Berlino

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha partecipato al secondo round dell’ottava stagione della Gran Turismo World Series (GTWS), svoltosi lo scorso weekend presso la Uber Arena di Berlino, in qualità di partner ufficiale. L’evento, di portata internazionale, ha visto la partecipazione dei migliori piloti di sim racing a livello mondiale. Inoltre, all’evento di Berlino Mazda ha gareggiato nella Manufacturers Cup, la competizione riservata ai costruttori, schierando il team guidato da Pol Urra.

Il pilota si è distinto con un’ottima prestazione a bordo della RX-Vision GT3 Concept, conquistando il quinto posto e portando a casa due punti per il campionato. Grazie a questo risultato, Mazda raggiunge quota sei punti, posizionandosi al terzo posto nella classifica generale, in parità con Nissan.

Nel debutto stagionale, svoltosi lo scorso giugno a Londra, il Team Mazda, rappresentato da Ryota Kokubun, aveva conquistato il terzo posto, aggiudicandosi quattro punti per il campionato. La Gran Turismo World Series proseguirà a novembre a Los Angeles con la terza gara, per poi concludersi a dicembre con le finali mondiali che si terranno a Fukuoka, in Giappone.

Il GTWS è il principale campionato internazionale annuale di eSport dedicato a Gran Turismo®, la celebre serie di simulatori di guida sviluppata da Polyphony Digital per le console PlayStation® e distribuita da Sony Interactive Entertainment. Seguito da appassionati in tutto il mondo, il GTWS si è affermato come una delle competizioni di eSport più popolari a livello globale.

Questo evento vede la partecipazione dei migliori piloti al mondo, che si sfidano in due competizioni principali: la Coppa delle Nazioni e la Coppa Costruttori. A prendere parte sono i dodici migliori piloti, selezionati attraverso le Qualifiche Online. Come nelle stagioni precedenti, Mazda ha partecipato al GTWS sia in qualità di partner ufficiale sia come marchio concorrente nella Coppa Costruttori.

Il coinvolgimento è coordinato da Mazda Spirit Racing, il brand dedicato al motorsport lanciato nel 2021 per incarnare l’impegno di Mazda verso le prestazioni agonistiche e la passione per la guida. Mazda Spirit Racing rappresenta il cuore delle attività motoristiche dell’azienda, che includono sia competizioni reali, come la Super Taikyu Series in Giappone, sia sfide virtuali all’interno del GTWS.

