GENOVA (ITALPRESS) – La Procura regionale della Corte dei Conti della Liguria ha disposto l’archiviazione del procedimento sulla nomina di Monica Giuliano a commissaria dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR). Lo comunica un atto datato oggi, che chiude il fascicolo n. 100325/2023.

A febbraio l’ex presidente della Regione Giovanni Toti aveva ricevuto un invito a dedurre per un presunto danno erariale di 178mila euro, pari ai compensi percepiti da Giuliano durante l’incarico. La Procura contestava l’assenza di una procedura comparativa e presunte irregolarità nei requisiti curricolari. La difesa di Toti aveva respinto le accuse, sostenendo l’idoneità della nomina. Con l’archiviazione “allo stato degli atti”, la contestazione contabile decade.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).