Maxi sequestro di 800kg di cocaina all’interno del Porto di Vado Ligure

SAVONA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Savona, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Sezione Antifrode dell’Ufficio ADM Liguria 3 di Savona, a poco tempo da un precedente sequestro della stessa natura, hanno individuato, presso lo scalo portuale di Vado Ligure, un carico di 650 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 770 Kg di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima.
L’ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane, all’interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador.
-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-
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