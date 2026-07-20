Tragedia nel lago di Viverone, 32enne muore annegato dopo essere scivolato dal pedalò

TORINO (ITALPRESS) – Ieri pomeriggio un uomo di 32 anni è morto dopo essere annegato nelle acque del lago di Viverone, in provincia di Biella. Secondo le ricostruzioni dell’incidente, la vittima stava facendo un giro a bordo di un pedalò a noleggio insieme ad amici. L’uomo sarebbe scivolato in acqua, da cui non è più riemerso. In seguito alle segnalazioni sono state attivate le ricerche dei vigili del fuoco, durate circa un’ora, che hanno portato al ritrovamento del corpo ormai senza vita dell’uomo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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