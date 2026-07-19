Un’escursionista di Torino è stata trovata morta in Val Pellice

TORINO (ITALPRESS) – Una donna di 34 anni residente a Torino è stata trovata morta questa mattina in alta Val Pellice. L’escursionista era scomparsa nel pomeriggio di ieri nella zona del rifugio Jervis di Bobbio Pellice, quando gli amici avevano dato l’allarme non avendo più ricevuto sue notizie.

A partire dalle 2 di questa mattina il corpo nazionale dei vigili del fuoco si è attivato nelle ricerche, che si sono concluse alle 10 con il ritrovamento e il recupero del corpo della vittima da parte del “drago” dei vigili del fuoco e del personale saf a bordo. Sono in corso le indagini per valutare la dinamica e le cause dell’incidente.

Alle ricerche hanno partecipato personale permanente e volontario, oltre alle unità cinofile dei vigili del fuoco, a cui si è affiancato personale del soccorso alpino e della guardia di finanza.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).