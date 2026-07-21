TORINO (ITALPRESS) – “La Corte ha parificato, vuol dire che ha dichiarato formalmente e ufficialmente che i conti del 2025 sono a posto, che la Regione Piemonte ha fatto quello che doveva per quanto riguarda il rientro dal debito e per quanto riguarda il rientro dal disavanzo, che noi andiamo a coprire attraverso l’assestamento di bilancio che approveremo la prossima settimana in consiglio regionale, quindi certifica che i conti sono a posto e questo è un aspetto molto importante”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale che si è tenuta questa mattina nella sezione regionale della Corte dei Conti, a Torino.

“Nel certificare che i conti sono a posto lo fa senza eccezioni, per cui la parifica è una parifica piena – aggiunge Cirio – Lo fa giustamente con le raccomandazioni di essere attenti a un bilancio regionale che è complicato perché porta con sé un fardello grande di debiti del passato, di crediti vetusti quindi molto antichi e difficili da riuscire a registrare e che ci impone, come abbiamo fatto da quando io governo la Regione, di essere sempre molto attenti alle entrate, alle uscite e alle spese. Questo però non ci ha impedito di portare a casa dei risultati buoni”.

-Foto Regione Piemonte-

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