Incidente sul lavoro nel Torinese, 75enne muore schiacciato da un veicolo per il trasporto della legna

TORINO (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina alle 9,30 a Rosta, in provincia di Torino, dove un uomo di 75 anni è rimasto schiacciato da un veicolo per il trasporto della legna. Il fatto è successo in strada vicinale Meinardi, non sono bastati i soccorsi prestati dal 118 e dell’equipe del Servizio regionale di elisoccorso.

– foto di repertorio IPA Agency –

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