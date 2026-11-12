MESSINA (ITALPRESS) – Un presunto sistema criminale organizzato per introdurre e smerciare droga e telefoni cellulari all’interno della casa circondariale di Messina Gazzi. È quanto emerge dall’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha portato all’esecuzione di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte dei carabinieri del Comando provinciale e della Polizia penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale.

Tra i destinatari del provvedimento figura anche il trapper catanese Vincenzo Pandetta, conosciuto come Niko Pandetta. Le indagini avrebbero individuato due distinti gruppi criminali, uno messinese e l’altro catanese, che avrebbero gestito i traffici illeciti all’interno dell’istituto penitenziario, mantenendo separati i rispettivi ambiti di influenza. Secondo la ricostruzione investigativa, i gruppi avrebbero fatto leva anche sulla forza intimidatrice derivante dall’appartenenza di alcuni detenuti a sodalizi mafiosi delle due aree. Tra i riferimenti indicati dagli investigatori per il gruppo messinese figura il clan Lo Duca, storicamente operativo nel quartiere Provinciale.

Il periodo principale delle contestazioni va dall’agosto 2023 al giugno 2025, mentre alcune ipotesi di corruzione e cessione di sostanze stupefacenti risalgono al 2020 e al 2021. I reati contestati comprendono due ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, aggravate dalla partecipazione di più di dieci persone, e due ipotesi di associazione per delinquere finalizzata all’introduzione e all’utilizzo abusivo di telefoni cellulari in carcere. A queste si aggiungono detenzione e cessione di droga, intralcio alla giustizia, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Particolarmente articolato il sistema che sarebbe stato utilizzato per rifornire i detenuti. La droga e i telefoni sarebbero entrati attraverso lanci dall’esterno, con involucri nascosti anche in palline da tennis e carcasse di colombe eviscerate, durante i colloqui con i familiari, attraverso detenuti autorizzati a usufruire di permessi e mediante droni pilotati dall’esterno. Un ulteriore canale sarebbe stato quello della consegna di pacchi e corrispondenza.

Una volta introdotti, gli oggetti illeciti sarebbero stati nascosti nelle aree comuni, anche all’interno dei carrelli utilizzati per i servizi interni e persino nella buca del biliardino. Secondo gli investigatori, sarebbero stati coinvolti anche detenuti impiegati in cucina, magazzino e nelle attività di manutenzione, che avrebbero sfruttato la maggiore libertà di movimento all’interno della struttura. Le indagini hanno inoltre fatto emergere presunti contrasti tra i due gruppi per il controllo dei canali di approvvigionamento e delle piazze di spaccio interne al carcere. Il gruppo messinese avrebbe rivendicato una sorta di primazia territoriale, mentre quello catanese avrebbe operato anche fuori dalla struttura penitenziaria.

Un capitolo dell’inchiesta riguarda il presunto coinvolgimento di appartenenti alla Polizia penitenziaria. Alcuni agenti, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero agevolato il gruppo messinese nell’introduzione di droga e telefoni, omettendo i controlli e consegnando direttamente il materiale ai detenuti. In cambio avrebbero ricevuto denaro, altre utilità o sostanze stupefacenti. Sono contestate anche presunte minacce nei confronti di detenuti affinché non riferissero alle autorità giudiziarie quanto accadeva nell’istituto o ritirassero precedenti dichiarazioni. Un appartenente alla Polizia penitenziaria è destinatario di una misura cautelare, mentre un altro è stato invitato a rendere interrogatorio preventivo. L’inchiesta ha documentato circa 40 episodi delittuosi attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese audio-video, servizi di pedinamento e accertamenti documentali e patrimoniali. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 25 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui 10 grammi di hashish, un grammo di cocaina, nove grammi di marijuana e cinque grammi di crack, oltre a 11 telefoni cellulari. Significativi anche i prezzi praticati all’interno del carcere: la cocaina sarebbe stata venduta tra 150 e 250 euro al grammo, con maggiorazioni superiori al 300 per cento rispetto al mercato esterno; la marijuana tra 50 e 60 euro al grammo. I microtelefoni sarebbero stati ceduti a prezzi compresi tra 250 e 500 euro, mentre per gli smartphone si arrivava a cifre tra 600 e 1.600 euro. Il giro d’affari complessivo stimato dagli investigatori è di circa 13 mila euro.

Dei 36 destinatari della misura cautelare, 27 erano già detenuti per altre cause in diversi istituti penitenziari italiani, due si trovavano agli arresti domiciliari, due erano affidati in prova ai servizi sociali e cinque risultavano liberi. Questi i nomi dei destinatari: Pippo Molonia, Natale Lo Duca, Giovanni Cortese, Alessio Papale, Salvatore Maiorana, Giuseppe Surace, Vincenzo Tripodi, Nebi Memeti, Santo Chiara, Giovanni Aspri, Arcangelo Settimo, Angelo Arrigo, Eros Di Blasi, Massimiliano Milanese, Santo Rossano, Lorenzo Rossano, Mario Cariolo, Emanuele Bonanzinga, Roberto Rizzo, Domenico Campanella, Domenico Musolino, William Inferrera, Kevin Bonfiglio, Carmelo Salanitro, Vincenzo Pandetta, Salvatore Mannino, Ivan Zappalà, Angelo Sapiente, Orazio Di Grazia, Sasa Jovanovic, Eduard Sparti, Angelo Nicolosi, Gabriele Cacciatore, Arnaldo Peritore, Sebastiano Tripolone e Maurizio Trapani. Nell’ambito dello stesso procedimento figurano inoltre Luca Vita e Francesco Messina, le cui posizioni saranno valutate dopo gli interrogatori.

– Foto xr6/Italpress –

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