Maltempo in Toscana, circa un centinaio di sfollati e due frazioni isolate nel Massese

FIRENZE (ITALPRESS) – A Massa è stato rinforzato, con nuove sponde in terra di riporto, l’argine del fiume Frigido che ha fatto una prima piena ieri sera con tracimazioni in golena vicino alla foce. In relazione all’allerta meteo codice arancione e rosso adottata dalla Regione Toscana per le zone della Versilia e della Lunigiana, il Prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello ha attivato, a partire dal pomeriggio di ieri, il Centro Coordinamento Soccorsi.

Allo stato, si registra l’isolamento delle frazioni di Casette e Forno nel Comune di Massa, a causa di un movimento franoso ancora in corso sulla viabilità comunale e provinciale con conseguente impossibilità per alcuni abitanti delle predette località, stimati approssimativamente in un centinaio di persone, di fare rientro alle proprie residenze. Il Comune di Massa ha allestito il locale Palazzetto dello Sport per fornire la prima assistenza alla popolazione interessata.

– Foto Ipa Agency –

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