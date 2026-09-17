Mattarella visita la stanza rosa del pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto

GROSSETO (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, dove è nata l’esperienza del Codice Rosa, un percorso di accesso dedicato alle vittime di violenza, in particolare a donne, bambini e persone discriminate. (fonte video: ufficio stampa Quirinale) col4/gsl