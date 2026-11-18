ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato oggi la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti in Piazza Verdi a Roma. Nell’ex edificio del Poligrafico e Zecca dello Stato, completamente riqualificato e che oggi ospita in un unico spazio tutte le Società del Gruppo CDP, il presidente Mattarella ha incontrato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, l’amministratore delegato Dario Scannapieco, il vice direttore generale Fabio Barchiesi e il vice direttore generale Alessandro Tonetti.

La giornata ha visto la presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in rappresentanza dell’azionariato di CDP insieme agli esponenti delle Fondazioni Bancarie e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il presidente Mattarella è stato accolto nell’Auditorium dall’inno di Mameli eseguito dalle ragazze e dai ragazzi della Cantorìa dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

I saluti di presidente e amministratore delegato di CDP, che hanno espresso gratitudine per la presenza della più alta carica dello Stato che ha conferito un grande significato a questo momento della vita dell’istituzione, hanno aperto un breve incontro cui hanno preso parte anche esponenti degli organi di vigilanza e i vertici delle società del Gruppo.

“Dopo anni di abbandono, il recupero dello storico edificio di Piazza Verdi ha restituito nuova vita a un patrimonio architettonico con valore storico: proprio il luogo dove un tempo si stampavano anche i Buoni postali oggi è la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti, che impiega il risparmio degli italiani per contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese e dei territori – spiega Cdp in una nota -. La qualità dell’intervento si esprime nella cura di un restauro che coniuga il rispetto dell’identità originaria con soluzioni innovative e impianti orientati all’efficienza energetica. Un equilibrio tra conservazione e contemporaneità in linea con i più elevati standard internazionali, per trasformare l’immobile in un luogo di lavoro sostenibile, funzionale, attento al benessere delle persone e del territorio”.

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-Foto ufficio stampa Cdp-

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