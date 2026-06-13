Mattarella presente alla cerimonia per il centenario del Circolo del Tennis di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Circolo del Tennis di Palermo per assistere alla cerimonia per i cent’anni dalla fondazione. Insieme a Mattarella, che del club è anche socio onorario, presenti il presidente del Circolo Alessandro Lazzaro, il presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, e il vicepresidente dalla Fitp, Isidoro Alvisi.

Prima di raggiungere il palco delle celebrazioni, Mattarella e Schifani hanno visitato la mostra ‘Cento volte tennis. 1926-2026’, progetto espositivo a cura di Pietro Airoldi e Laura Barreca in cui vengono celebrati i momenti più significativi della storia del Circolo.

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