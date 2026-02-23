ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Niscemi. Al suo arrivo nella piazza di Niscemi, il presidente è stato accolto da un lungo e caloroso applauso dei cittadini presenti. Il Capo dello Stato, dopo un sorvolo in elicottero, si è recato nella piazza del paese, accanto al municipio, con il capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, e il sindaco Massimiliano Conti.

Mattarella si è soffermato a parlare con alcuni residenti, stringendo la mano a tante persone. “Presidente non si dimentichi di noi”, gli hanno gridato alcuni cittadini. Il presidente si è poi diretto presso l’istituto scolastico “Mario Gori” per incontrare la comunità scolastica. “Grazie per essere venuto”, gli hanno gridato i cittadini salutandolo al passaggio.

Il capo dello Stato parteciperà alle 17 a Palermo alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani.

