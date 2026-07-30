Home Video News Pillole Mattarella “Le tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi”
Mattarella “Le tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi”
ROMA (ITALPRESS) - “Mi auguro che le tensioni elettorali - ancora, per la verità, piuttosto intempestive - non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare. sat/gsl (fonte video: Quirinale)