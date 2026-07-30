Azzurre del fioretto “Siamo le più forti perché diamo tutto”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Sono felicissima, oggi è stata veramente una grande giornata. Venivamo da favorite dopo aver vinto tutte le gare di Coppa del Mondo e gli Europei e volevamo questo oro e siamo riuscite a raggiungere il nostro obiettivo. Sicuramente è stata una trasferta molto positiva e ora penseremo alle vacanze". Per Martina Favaretto arriva il secondo oro personale nel Mondiale di Hong Kong, quello con la squadra di fioretto femminile che fa il paio con il titolo nell'individuale. Martina Batini si è presa una bella soddisfazione dopo una gara individuale che l'aveva lasciata con l'amaro in bocca. "Dopo la delusione dell'individuale, in cui comunque sono arrivata alla finale a otto, mi aspettavo di più e oggi ce lo siamo preso", spiega. "Almeno ho fatto un urlo in tutto il Mondiale, ce l'avevo dentro e mi sono sfogata... La voce un po' l'ho recuperata, agli acciacchi penserò in vacanza - le parole di Arianna Errigo, decisiva nel dare una sterzata al match nell'assalto contro Scruggs - Credo che tatticamente aspettavamo una di noi che trovasse l'assalto giusto per recuperare, stavolta è toccato a me, altre volte alle mie compagne. Ognuna di noi ha fatto il suo". Infine Anna Cristino: "Nessuno ci riesce a battere perché diamo tutto in ogni assalto, lottiamo sempre fino all'ultima goccia di energia che abbiamo. E' bellissimo essere in questa squadra, dove siamo tutte così affiatate e ci divertiamo insieme. Anche questo è il segreto del nostro successo". mc/gtr