Mazzi “Cammino di Francesco pronto, unificati percorsi di sei regioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Il cammino è già pronto, il lavoro che è stato fatto è quello di comporre percorsi sparsi per sei regioni, è stato fatto un lavoro per unificare questi percorsi. Il cammino è già continuo, andrà realizzata una parte che deve collegare il segmento che c'è in Abruzzo". Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine della conferenza stampa di presentazione del "Cammino di Francesco". xc3/ads/gtr