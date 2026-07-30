Abodi “Scelta Mancini apprezzata, il Ct della Nazionale è il nostro Ct”

TARANTO (ITALPRESS) - "Mancini? E' una scelta che va comunque apprezzata, il commissario tecnico della Nazionale è il nostro commissario tecnico". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa dedicata alla visita ai nuovi impianti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. "Rapporti con Malagò? Ottimi, si collabora, anche se a volte abbiamo idee differenti" ha aggiunto Abodi. xt8/gm/gtr