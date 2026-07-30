Il caldo in Germania ha già fatto 9800 vittime

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Secondo un rapporto pubblicato dal Robert Koch Institute, al 19 luglio, in Germania si è registrato un record negativo di circa 9.800 decessi a causa delle alte temperature di quest'estate. Gran parte della Germania ha sperimentato condizioni di caldo prolungato a partire dalla fine di giugno, con temperature che in alcune zone hanno raggiunto e superato i 40 gradi. La causa di questi decessi è dovuta a un effetto combinato di alte temperature e di patologie preesistenti. I più colpiti sono gli anziani, e in particolare quelli di età superiore agli 85 anni. (fonte CCTV+) abr/gsl