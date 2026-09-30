Mattarella incontra parenti vittime strage Linate, “Ricordo non si estingue mai”

MILANO (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato a Linate i familiari dell'incidente aereo dell'8 ottobre 2001. L'incontro è avvenuto in una sala dello scalo milanese. Ad accogliere il capo dello Stato la presidente del Comitato 8 ottobre Adele Pesapane. "Il dolore non si estingue e non si attenua, è impossibile che questo avvenga. Ma si può tradurre in modi diversi", ha detto il capo dello Stato. ads/azn (Fonte video: Quirinale)