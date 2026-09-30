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Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 30 settembre 2026
ROMA (ITALPRESS) - I dati sugli incidenti sul lavoro e le vittime, le misure in campo per la prevenzione, l'evoluzione del ruolo dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Sono alcuni dei temi affrontati nella ventisettesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Marcello Fiori, direttore generale dell'Inail. sat/azn