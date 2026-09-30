Maraio “Campania laboratorio campo largo, ha dimostrato che dialogo possibile”

ROMA (ITALPRESS) - "La Campania è il primo esperimento nazionale di campo largo che ha funzionato": Enzo Maraio, segretario dell'Avanti Psi e assessore al Turismo, indica nella sua regione il modello da seguire per la costruzione dell'alleanza di centrosinistra. "Abbiamo aggregato le forze riformiste e abbiamo dimostrato che il dialogo era possibile", sottolinea in un'intervista all'agenzia Italpress, richiamando l'esperienza del sindaco Gaetano Manfredi, replicata da Roberto Fico alla presidenza della Regione. "Abbiamo saputo trovare le ragioni dello stare insieme, sui temi, sui programmi e sui progetti", sottolinea. col4/abr/azn