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Parte da Milano il Mr.Rain Teatri Tour “Così accorcio le distanze col pubblico”
MILANO (ITALPRESS) - Parte da Milano la nuova avventura dal vivo di Mr.Rain con il "Mr Rain Teatri 2026 Tour", una tournée teatrale di sette tappe ideata per offrire uno spettacolo intimo e completamente riarrangiato. Il debutto è fissato per il 5 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per poi proseguire l'11 ottobre a Roma, il 19 a Torino, il 23 a Brescia, il 26 a Firenze, il 29 a Padova e concludersi il 5 novembre a Bologna. "La dimensione del teatro è un sogno che coltivavo da anni perché permette di accorciare le distanze con il pubblico e di farmi conoscere in modo più umano" ha spiegato l'artista ai microfoni dell'agenzia Italpress. (ITALPRESS) trl/gsl