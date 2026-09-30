Focus ESG – Episodio 83

MILANO (ITALPRESS) – Intelligenza artificiale, sicurezza finanziaria, euro digitale e physical AI: nella puntata 83 di Focus ESG si analizza una trasformazione che dai modelli linguistici entra nel mondo reale, con sistemi capaci non soltanto di elaborare informazioni, ma anche di vedere, comprendere e agire. Con il giornalista economico Marco Marelli ne parlano Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Centro TranspArEEnS, e Loriana Pelizzon, Università Goethe di Francoforte e Leibniz Institute SAFE. fsc/gsl