Italia e India rafforzano la cooperazione scientifica, nuove opportunità di collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese

ROMA (ITALPRESS) – Un ulteriore passo nel rafforzamento della cooperazione scientifica tra Italia e India, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese. È il risultato dell’incontro di giovedì tra il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza e della Tecnologia dell’India, Jitendra Singh, in occasione della seconda edizione del dialogo bilaterale su scienza e innovazione, ospitata a Palazzo Lante, sede dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). L’iniziativa, che segue il primo appuntamento svoltosi a Nuova Delhi nell’aprile 2025, ha riunito rappresentanti di università, enti di ricerca, centri di innovazione e incubatori dei due Paesi per rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica.

Al centro dei lavori, l’intelligenza artificiale e il calcolo avanzato, le tecnologie per la transizione energetica, le biotecnologie e la salute, insieme al ruolo degli incubatori e delle start-up nel trasferimento tecnologico. Nel corso del colloquio, i ministri hanno approfondito le prospettive della cooperazione scientifica e le future iniziative congiunte, a partire dalla preparazione di un bando di ricerca Italia-India per il 2027. L’iniziativa rientra nell’attuazione del memorandum d’intesa sottoscritto dai due ministri nell’aprile 2025, che punta a sostenere progetti di ricerca comuni, la mobilità dei ricercatori e l’accesso condiviso alle infrastrutture scientifiche.

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