ISS, al via borse di studio per neolaureati grazie all’evento “Note per la ricerca”

ROMA (ITALPRESS) – Finanziare sette borse di studio annuali per giovani per far muovere loro i primi passi nei laboratori dell’ISS ma anche promuovere l’importanza della ricerca per la salute pubblica, fondamentale per la prevenzione delle malattie e per migliorare la qualità della vita della collettività. È questo il messaggio dell’evento “Note per la Ricerca”, organizzato venerdì a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Guardia di finanza e la Regione Lazio, in cui, sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si è esibita la Banda musicale della GdF insieme a vari artisti ‘amici’ del progetto, alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Abbiamo voluto dedicare questa serata ai giovani perché a loro è legato il futuro della crescita della conoscenza”, ha affermato il presidente dell’ISS Rocco Bellantone. “Abbiamo investito nell’ultimo anno 3 milioni di euro attraverso borse di studio e dottorati e vogliamo continuare a investire sempre di più, perché nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire la trasmissione umana del sapere, il frutto delle relazioni che maturano all’interno di una comunità scientifica capaci di creare identità e appartenenza”.

Sul palco accompagnati dalla Banda musicale diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, si sono esibiti Francesco Renga, due giovani cantanti del Conservatorio di Santa Cecilia, Alice Gavagnin e Xu Jawei, la cantante Cecille, il mentalista Aldo Aldini e l’attore Luca Ward, che ha letto un brano tratto da CuriosaMente, il libro dedicato a Rita Levi Montalcini dall’Istituto in occasione del suo centesimo compleanno. “Un giovane che sceglie la ricerca deve poter trovare un laboratorio in cui lavorare, competenze da cui imparare e l’opportunità di mettere alla prova il proprio talento”, ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Le sette borse di studio di “Note per la Ricerca” rispondono a questa esigenza, offrendo ad altrettanti neolaureati un percorso nell’Istituto Superiore di Sanità, su progetti che riguardano da vicino la vita di tanti pazienti e delle loro famiglie. Come Regione Lazio siamo orgogliosi di aver collaborato a un’iniziativa che unisce la partecipazione del pubblico a un risultato concreto. Rafforzare la sanità pubblica significa anche dare spazio a chi studia come prevenire le malattie, riconoscerle prima e curarle meglio. Ringrazio l’Istituto Superiore di Sanità, la Guardia di finanza, Fondazione Roma e tutti gli artisti che hanno contribuito a trasformare una serata di musica in un’opportunità per i nostri giovani”.

“Per la Guardia di finanza, essere qui stasera è un onore, ma anche motivo di gioia condivisa” – ha affermato il Comandante Generale, Andrea De Gennaro – “Tra poco, su questo palco, vedremo alternarsi l’eccellenza della nostra banda musicale e artisti straordinari che si esibiranno per affermare il valore della ricerca scientifica e premiare l’impegno di giovani talenti. Giovani che, con la propria tenacia, il rigore del loro lavoro quotidiano e il coraggio dei loro sogni, ci permettono di guardare al domani con concreta fiducia”. Durante l’evento, che ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 1200 spettatori, il Direttore generale dell’ISS Andrea Piccioli ha premiato i due più giovani ricercatori dell’Istituto, Daniele Petrone e Gaia Piscopiello, in rappresentanza di tutti i ricercatori ISS. Grazie alla partnership con Fondazione Roma l’lSS bandirà sette borse di studio annuali per giovani neolaureati per fare attività di ricerca. “La Fondazione Roma è orgogliosa di sostenere un’iniziativa che unisce arte, musica e solidarietà a favore dei giovani talenti. Investire sulle nuove generazioni e sul loro percorso nella ricerca, significa non solo promuovere l’eccellenza e l’innovazione, ma anche tutelare la salute pubblica e il futuro delle nostre comunità”, dichiara Franco Parasassi, Presidente di Fondazione Roma. “Siamo convinti che incentivare percorsi di studio orientati alla ricerca sia il modo più concreto per costruire una società migliore”.

L’Istituto ha identificato tra i propri progetti attivi e finanziati una rosa di 12 di particolare interesse nell’ambito di varie tematiche, quali malattie croniche infiammatorie e neurodegenerative, malattie rare, malattie infettive, disordini del neurosviluppo, oncologia. I candidati che risulteranno vincitori alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, potranno scegliere il progetto a cui aderire. I vincitori lavoreranno in stretta collaborazione con il tutor e responsabile scientifico, integrandosi nel gruppo di ricerca e usufruendo di tutte le opportunità di formazione e conoscenza offerte dall’istituto.

– foto ufficio stampa ISS –

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