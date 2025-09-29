ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – I rapporti tra Italia e Kazakistan sono eccellenti e possono essere ulteriormente accresciuti. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in apertura dei colloqui tra le delegazioni di Italia e Kazakistan ad Astana.

Mattarella ha ricordato la visita in Italia dell’omologo, Qasym-Jomart Toqaev, nel 2024 come un “momento fondamentale” delle relazioni. “Abbiamo impostato alcune tappe importanti di collaborazione e tutto questo rende le nostre relazioni davvero eccellenti”, ha dichiarato il capo dello Stato ricordando la grande collaborazione sul fronte economico e sul piano dell’intesa culturale, della collaborazione nella cultura, nell’istruzione e nell’università. “L’Italia ha aperto un istituto di cultura ad Astana, il primo nel Centro Asia”, ha ricordato. Mattarella ha poi fatto riferimento alla visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a maggio, per il summit dei Paesi centroasiatici, visita ricordata anche dall’omologo Toqaev.

LE PAROLE DI MATTARELLA

Il capo dello Stato ha inoltre ringraziato Toqaev per l’intenzione di intitolare una via di Astana a Marco Polo. “E’ un segno del collegamento che c’è tra Italia e questa regione strategicamente fondamentale, cruciale nella vita del mondo e dell’Asia centrale“, ha osservato. “Abbiamo rapporti eccellenti che possiamo ulteriormente accrescere e sviluppare. Vi sono aziende italiane che operano qui ma possiamo incrementare questa collaborazione, che cresce di anno in anno. Ma possiamo ulteriormente accrescerla e farla aumentare”, ha infine dichiarato Mattarella.

“Abbiamo parlato della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere affiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo”, ha dichiarato il capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana con l’omologo del Kazakistan Toqaev. “Fenomeni che non solo distraggono dalle grandi sfide epocali che l’umanità ha di fronte, a cominciare da quella dell’ambiente, ma manifestano disinteresse per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di benessere, di crescita, di convivenza e serenità”.

L’amicizia tra I’Italia e il Kazakistan “porta un esempio nella comunità internazionale di come si costruiscono rapporti positivi”, ha sottolineato. “Noi in Italia apprezziamo molto la posizione Kazakistan di fare riferimento costantemente ai criteri della Carta delle Nazioni Unite e quindi alla pace, alla convivenza, alla collaborazione internazionale. Sono temi e criteri di comportamento che ci uniscono e che sono alla base della nostra amicizia rafforzandola ulteriormente”, ha dichiarato Mattarella.

L’Italia è un partner commerciale di altissimo livello, “la nostra collaborazione economica è dinamica e c’è un potenziale enorme”. Lo ha dichiarato il presidente del Kazakistan, Qasym-Jomart Toqaev. Toqaev ha ringraziato Mattarella per il personale contributo al rafforzamento delle relazioni bilaterali. “L’Italia rimane uno dei partner di altissimo livello commerciale”, ha poi osservato Toqaev. “L’Italia ha investito 7,5 mld dollari nella nostra economia e esistono 250 aziende nel nostro mercato”, ha ricordato.

Il presidente Toqaev ha poi conferito a Mattarella l’onorificenza dell’Ordine dell’amicizia di primo grado. “Vorrei ringraziarla molto per l’onore del conferimento”, ha detto Mattarella aggiungendo che a sua volta il presidente kazako è stato insignito della più alta onorificenza italiana.

L’ARRIVO DI MATTARELLA AL PALAZZO PRESIDENZIALE

